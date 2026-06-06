Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянка попросила у родителей немного денег и загадочно пропала в Таиланде

Mash: в Таиланде ищут туристку из РФ, которую обманул работодатель
onapalmtree/Shutterstock/FOTODOM

Девушка из России поехала в Таиланд и пропала. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, девушка по имени Татьяна отправилась на курорт в прошлом году, но работу искала в течение полугода. В какой-то момент ей удалось устроиться в детский сад, но в результате ее обманули и не выплатили деньги.

После этого она купила билеты домой, на 7 июня. Однако в начале месяца она перестала отвечать на звонки. При этом 1 июня она общалась с родителями и просила денег. Семья отправила ей €50, так как у дочери не было средств на еду и воду.

Матери удалось связаться с людьми, которые согласились осмотреть квартиру Татьяны. Как выяснилось, там находились только вещи туристки, самой ее не было.

Как рассказала подруга, за некоторое время до исчезновения путешественница нашла работу с проживанием и хотела съехать с квартиры. Однако окружающие предположили, что это обман, и спасли девушку. Родные не исключают, что Татьяну могли увезти в скам-центр Мьянмы или Камбоджи.

Ранее россиянка пропала в Таиланде после укуса обезьяны и спустя время вышла на связь, отправив странное сообщение.

 
Теперь вы знаете
Жуткие коридоры и бесконечные желтые комнаты. Почему лиминальные пространства вызывают тревогу и страх
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!