Россиянка попросила у родителей немного денег и загадочно пропала в Таиланде

Девушка из России поехала в Таиланд и пропала. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, девушка по имени Татьяна отправилась на курорт в прошлом году, но работу искала в течение полугода. В какой-то момент ей удалось устроиться в детский сад, но в результате ее обманули и не выплатили деньги.

После этого она купила билеты домой, на 7 июня. Однако в начале месяца она перестала отвечать на звонки. При этом 1 июня она общалась с родителями и просила денег. Семья отправила ей €50, так как у дочери не было средств на еду и воду.

Матери удалось связаться с людьми, которые согласились осмотреть квартиру Татьяны. Как выяснилось, там находились только вещи туристки, самой ее не было.

Как рассказала подруга, за некоторое время до исчезновения путешественница нашла работу с проживанием и хотела съехать с квартиры. Однако окружающие предположили, что это обман, и спасли девушку. Родные не исключают, что Татьяну могли увезти в скам-центр Мьянмы или Камбоджи.

Ранее россиянка пропала в Таиланде после укуса обезьяны и спустя время вышла на связь, отправив странное сообщение.