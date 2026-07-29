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Общество

Неработающие граждане РФ смогут продолжать лечиться по ОМС

Мурашко: Минздрав не планирует отменять лечение по ОМС для неработающих граждан
Тарас Литвиненко/РИА Новости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью kp.ru заявил, что неработающие россияне смогут получать лечение по ОМС, Минздрав не планирует отменять ОМС для данной категории граждан.

«В Минздраве никакого разговора о том, чтобы неработающим прекратить доступ в систему ОМС, не ведем», — подчеркнул Мурашко.

Накануне лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что частные клиники, участвующие в системе ОМС, должны быть обязаны лечить пациентов бесплатно по территориальным программам.

В обращении указывается, что в некоторых субъектах РФ наблюдается нехватка государственных и муниципальных медучреждений, особенно в сфере специализированной помощи. При этом текущий добровольный порядок подключения частных организаций к ОМС мешает региональным властям корректировать объемы и профиль лечения, ориентируясь на актуальные запросы населения.

Ранее ЛДПР предложила включить в ОМС реабилитацию для женщин после родов и психолога.

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