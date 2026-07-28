В Госдуме предложили обязать частные клиники бесплатно лечить по ОМС

Частные клиники, участвующие в системе ОМС, должны быть обязаны лечить пациентов бесплатно по территориальным программам. С соответствующей инициативой выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщает ТАСС.

В обращении указывается, что в некоторых субъектах РФ наблюдается нехватка государственных и муниципальных медучреждений, особенно в сфере специализированной помощи. При этом текущий добровольный порядок подключения частных организаций к ОМС мешает региональным властям корректировать объемы и профиль лечения, ориентируясь на актуальные запросы населения.

«ЛДПР предлагает наделить регионы правом подключать частные клиники к системе ОМС по тем направлениям и в таких масштабах, которые действительно востребованы у граждан. Если медучреждение получает финансирование из ОМС, оно должно оказывать помощь бесплатно, без навязывания дополнительных услуг и доплат. Это принципиально важно для небольших городов, где каждый кабинет, аппарат или врач могут снизить очередь и дать возможность пройти лечение неподалеку от дома», — прокомментировал Слуцкий.

Предлагается закрепить за главами регионов право устанавливать условия работы частных клиник в рамках территориальных программ ОМС и определять объемы оказываемой ими помощи, исходя из местных потребностей. Также планируется ввести обязательство для частных учреждений, которые уже получили квоты по ОМС, предоставлять медицинские услуги бесплатно застрахованным лицам и запретить взимание дополнительной платы за процедуры, входящие в территориальный перечень ОМС.

По убеждению Слуцкого, такие меры позволят более рационально задействовать мощности частной медицины для устранения дефицита услуг, предотвратят ситуации, при которых клиники выбирают только высокодоходные профили, и оптимизируют расходование средств системы ОМС.

Ранее ЛДПР предложила включить в ОМС реабилитацию для женщин после родов и психолога.