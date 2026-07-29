Тело ученого, скончавшегося после нападения в Свердловской области, могут эксгумировать

Тело ученого РАН Никиты Зезина, умершего через неделю после нападения на него в Екатеринбурге, могут эксгумировать. Об этом RT сообщил источник из окружения ученого.

Такая процедура необходима для экспертизы и установления связи между побоями 13 июля и инфарктом 22 июля. Как уточнил источник, семья Зезина готова на эксгумацию, хотя тяжело переживают его смерть и «с трудом общаются».

До этого следственный комитет Свердловской области задержал одного из участников избиения ученого и его заместителя Александра Шанина. В настоящее время с нарушителем проводят следственные действия.

По данным следствия, 13 июля в Екатеринбурге обвиняемый в ходе возникшего конфликта применил силу в отношении 58-летнего и 67-летнего мужчин. После нападения один из пострадавших был госпитализирован, но спасти его не удалось. В документе уточняется, что причиной стало сердечное заболевание.

Как рассказал ранее депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, 13 июля Зезин вместе со своим заместителем Александром Шаниным обследовал опытные поля и заметил детей 8–10 лет, которые на квадроциклах уничтожали посевы. Первый связался с родителями школьников и договорился отвезти детей в институт, где их должны были забрать. Однако у здания ученых встретили несколько мужчин на джипах. Отец одного из детей, по словам Вегнера, напал на Зезина, нанес ему удары по голове, а затем принялся избивать Шанина.

Ранее стороны конфликта с ученым Зезиным в Свердловской области написали заявления в полицию.