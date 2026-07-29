Житель Екатеринбурга задержан по обвинению в избиении ученого Зезина

Житель Екатеринбурга задержан по обвинению в избиении директора аграрного научно-исследовательского центра Никиты Зезина и его заместителя Александра Шанина. Об этом сообщает следственный комитет Свердловской области в мессенджере «Макс».

«Фигурант задержан, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в публикации.

Он обвиняется в совершении хулиганских действий по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

По данным следствия, 13 июля в Екатеринбурге обвиняемый в ходе возникшего конфликта применил силу в отношении 58-летнего и 67-летнего мужчин. После нападения один из пострадавших был госпитализирован, но спасти его не удалось. В документе уточняется, что причиной стало сердечное заболевание.

Как рассказал ранее депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, 13 июля Зезин вместе со своим заместителем Александром Шаниным обследовал опытные поля и заметил детей 8–10 лет, которые на квадроциклах уничтожали посевы. Первый связался с родителями школьников и договорился отвезти детей в институт, где их должны были забрать. Однако у здания ученых встретили несколько мужчин на джипах. Отец одного из детей, по словам Вегнера, напал на Зезина, нанес ему удары по голове, а затем принялся избивать Шанина.

Ранее стороны конфликта с ученым Зезиным в Свердловской области написали заявления в полицию.