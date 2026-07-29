Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Опасный паук напугал жителей панельки под Оренбургом

SHOT: ядовитая черная вдова заблокировала вход в панельный дома под Оренбургом
Telegram-канал «SHOT»

Ядовитая черная вдова заблокировала вход в панельный дом под Оренбургом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Пауки-каракурты, чей яд в 15 раз токсичнее гремучей змеи, продолжают распространяться по России.

По информации журналистов, опасный паук обосновался в поселке Пригородный прямо у подъезда, где в это время играли дети. Когда его заметили, люди несколько часов не рисковали выходить из дома. Местные жители в итоге залили черную вдову дихлофосом и запечатали в банку для передачи энтомологам, но теперь жители опасаются, что самка могла успеть отложить яйца в доме. Управляющая компания уже начала обработку подвалов, а специалисты предполагают, что паук пришел с полей после ливней.

Незадолго до этого SHOT писал, что каракурты распространяются по России и могут добраться до Москвы уже этим летом. По данным источников, опасных членистоногих стали замечать там, где раньше их не было: в Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской и Свердловской областях. Более того, специалисты предполагают, что единичные особи могут оказаться и в Московском регионе, переехав туда вместе с фруктами или стройматериалами из южных регионов.

При этом кандидат биологических наук Павел Глазков считает, что массового заселения опассоного вида пауков в Московском регионе ожидать не стоит.

Ранее врач рассказала, что делать при укусе ядовитого каракурта.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 29 июля. Заявление Медведева о мобилизации, скидки на такси семьям с детьми и распространение опасного «клеща-зебры»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!