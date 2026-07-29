Опасный паук напугал жителей панельки под Оренбургом

Ядовитая черная вдова заблокировала вход в панельный дом под Оренбургом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Пауки-каракурты, чей яд в 15 раз токсичнее гремучей змеи, продолжают распространяться по России.

По информации журналистов, опасный паук обосновался в поселке Пригородный прямо у подъезда, где в это время играли дети. Когда его заметили, люди несколько часов не рисковали выходить из дома. Местные жители в итоге залили черную вдову дихлофосом и запечатали в банку для передачи энтомологам, но теперь жители опасаются, что самка могла успеть отложить яйца в доме. Управляющая компания уже начала обработку подвалов, а специалисты предполагают, что паук пришел с полей после ливней.

Незадолго до этого SHOT писал, что каракурты распространяются по России и могут добраться до Москвы уже этим летом. По данным источников, опасных членистоногих стали замечать там, где раньше их не было: в Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской и Свердловской областях. Более того, специалисты предполагают, что единичные особи могут оказаться и в Московском регионе, переехав туда вместе с фруктами или стройматериалами из южных регионов.

При этом кандидат биологических наук Павел Глазков считает, что массового заселения опассоного вида пауков в Московском регионе ожидать не стоит.

Ранее врач рассказала, что делать при укусе ядовитого каракурта.