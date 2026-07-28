Стало известно, смогут ли каракурты прижиться в Московском регионе

В Московском регионе не стоит ожидать массового заселения пауками вида каракурт, также известными как «черная вдова». Об этом «Москве 24» рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.

Он подчеркнул, что их замечают в регионе уже несколько лет. Сюда они могут попасть из Краснодарского края, Крыма, Ростовской и Оренбургской областей, в том числе, с поставками овощей и фруктов. Помимо этого, молодые особи могут подниматься на паутине и переноситься ветром на расстояния от 10 до 500 км.

«Однако о массовом засилье каракуртов речи не идет, поскольку неизвестно, сможет ли он размножаться в столичном климате постоянно или это лишь сезонное явление», – заверил Глазков.

25 июля сообщалось, что опасные пауки каракурты распространяются по России и могут добраться до Москвы уже этим летом. По данным источников, членистоногих стали замечать там, где раньше их не было: в Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской и Свердловской областях. Более того, специалисты предполагают, что единичные особи могут оказаться и в Московском регионе, переехав туда вместе с фруктами или стройматериалами из южных регионов.

Ранее были названы симптомы укуса ядовитого паука, распространившегося в России.