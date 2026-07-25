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Общество

Смертельно опасные пауки могут добраться до Москвы этим летом

Ядовитых каракуртов заметили в непривычных для их обитания российских регионах
H. Bellmann/picture alliance/blickwinkel/Global Look Press

Смертельно опасные пауки каракуты распространяются по России и могут добраться до Москвы уже этим летом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источников, опасных членистоногих стали замечать там, где раньше их не было: в Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской и Свердловской областях. Более того, специалисты предполагают, что единичные особи могут оказаться и в Московском регионе, переехав туда вместе с фруктами или стройматериалами из южных регионов.

Каракурты обитают в степях и полупустынях — в Ростовской области, Калмыкии, Дагестане, Ставрополье, Крыму и Краснодарском крае. По мнению энтомолога Федора Мартыновченко, из-за потепления они могут перебраться и в более северные регионы из-за потепления. Однако массового расселения там каракуртов пока можно не бояться — им не подойдет климат.

Между тем в южных регионах зафиксировано несколько случаев нападения каракуртов на людей. В Астраханской области с начала года пострадали 14 человек, в Волгоградской — семь.

Эксперты предупреждают: при укусе каракурта нужно действовать быстро. В первые секунды можно прижечь место укуса горящей головкой спички: высокая температура разрушит яд, чтобы он не проник в ткани, а затем немедленно ехать в больницу. Яд этого паука вызывает тяжелую интоксикацию и судороги, а также наносит тяжелый удар по сердечно-сосудистой системе.

Ранее в Татарстане ядовитый паук ужалил девушку в автобусе.

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