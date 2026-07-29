Врач рассказала, что делать при укусе ядовитого каракурта

При укусе ядовитого паука каракурта важно срочно обратиться в травмпункт за помощью — специалисты введут противокаракуртовую сыворотку, которая быстро нейтрализует токсин, или проведут детоксикацию с помощью капельниц. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, этого паука можно обнаружить на дачных участках, в том числе в поленницах дров, на мусорных свалках и в других укрытиях. Обычно они предпочитают держаться на уровне голени, невысоко от земли, но могут заползать в палатки и обувь, поэтому не стоит спать на открытом воздухе без защиты.

«Сам по себе укус каракурта не очень болезненный, его трудно заметить: человек может почувствовать лишь легкий укол. Однако через 10–30 минут (иногда чуть позже) начинает действовать яд. Он распространяется по организму, вызывая сильную нарастающую боль, распространяющуюся по всему телу с опоясывающими ощущениями в груди и животе. Это ключевой симптом», — предупредила Чернышова.

Врач добавила, что после укуса человек может столкнуться с повышенным потоотделением, одышкой, повышением температуры, нарушением сердечного ритма, слюнотечением, затрудненным глотанием.

Кандидат биологических наук Павел Глазков до этого говорил, что при встрече с ядовитым пауком вида каракурт («черная вдова») лучше не приближаться к нему ближе чем на метр, давить или трогать его.

Ранее ученый оценил вероятность нашествия ядовитых пауков каракуртов на Москву.