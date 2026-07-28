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Армия

В Минздраве уточнили данные о пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Шебекино

Минздрав: в больницы Шебекино доставлены 19 человек после атаки ВСУ на автобус
Telegram-канал Александр Шуваев

19 человек доставлены в больницы после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По его словам, все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Информацию об их состоянии чиновник уточнять не стал. Он лишь добавил, что запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медцентров.

Утром 28 июля украинские беспилотники атаковали гражданский рейсовый автобус в городе Шебекино. По словам временно исполняющего обязанности губернатора региона Александра Шуваева, пострадали 19 человек. 15 из них получили осколочные ранения, еще у троих, предварительно, акубаротравмы. Состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое, уточнил Шуваев. Он отметил, что если потребуется, раненых направят в федеральные медицинские учреждения.

20 июля в Шебекино произошел похожий инцидент, когда беспилотник ВСУ ударил по пассажирскому автобусу. В результате пострадали 27 человек, еще пять — четверых взрослых и одного ребенка — спасти не удалось.

Ранее Киеву пригрозили жестким ответом на удар по автобусу в Шебекино.

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