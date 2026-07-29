Из-за массового отравления детей досрочно закрыли смену в новосибирском лагере

СК: шесть детей отравились в лагере в Новосибирской области

В детском лагере «Чкаловец» в Искитимском районе Новосибирской области госпитализированы шесть детей. Об этом РИА Новости сообщили в региональном СК.

По предварительной информации, медики диагностировали у них энтеровирус.

В следкоме уточнили, что всего в лагере отдыхают 900 детей, однако из-за происшествия была досрочно завершена третья летняя смена для старшей дружины.

Отмечается, что СК по Новосибирской области начал доследственную проверку по факту госпитализации детей.

Подобный инцидент случился на прошлой неделе в Центре детского отдыха «Северный Артек» в Холмогорском районе Архангельской области. Там 13 детей и трое взрослых пострадали от энтеровирусной инфекции. По данному факту региональная прокуратура начала проверку.

До этого 80 человек обратились за помощью к медикам после отдыха в гостинице «Золотые пески» в Ставропольском крае — люди жалуются на высокую температуру, рвоту и диарею. В СК рассказали, что причиной массового отравления, предварительно, стал возбудитель сальмонеллеза в готовых блюдах. По данным Baza, посетители почувствовали себя плохо после употребления мясной продукции.

Ранее дети из Чувашии попали в больницу после отравления газом в бане.