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Общество

Дети из Чувашии попали в больницу после отравления газом в бане

В Чувашии пятеро детей отравились угарным газом в бане
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

В Чувашии посещение бани закончилось для детей отравлением. Об этом сообщает минздрав региона.

Инцидент произошел в Аликовском округе. По данным ведомства, пятеро детей попали в больницу после посещения бани из-за угарного газа.

«На данный момент состояние детей оценивается как удовлетворительное с положительной динамикой, угрозы для жизни нет», – сообщается в публикации.

Медики продолжают оказывать детям всю необходимую помощь.

В ведомстве напомнили, что нередко причиной распространения угарного газа в помещении становится нарушение тяги и преждевременное закрытие дымохода. Поэтому специалисты посоветовали проверять тягу перед растопкой и не закрывать заслонку до тех пор, пока угли полностью не прогорят.

До этого в Татарстане семья попала в больницу из-за отравления угарным газом. После произошедшего специалисты проверили технику в доме. Выяснилось, что в трубу газового водонагревателя попал голубь. Птица и стала причиной произошедшего.

Ранее стало известно число госпитализированных с отравлением после отдыха на Ставрополье.

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