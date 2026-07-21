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Общество

В детском лагере под Архангельском массово отравились воспитанники и взрослые

Архангельская прокуратура: в «Северном Артеке» 13 детей заболели энтеровирусом
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

Более 10 детей и трое взрослых пострадали от энтеровирусной инфекции в Центре детского отдыха «Северный Артек» в Холмогорском районе Архангельской области. Об этом сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что по факту вспышки острой кишечной инфекции в детском лагере проводится проверка. В сообщении уточняется, что симптомы заражения выявлены у 13 воспитанников.

Представителям прокуратуры предстоит выяснить причины и обстоятельства заражения и оценить эффективность мер безопасности, принятых администрацией «Северного Артека» в отношении несовершеннолетних, в том числе скорость и объем предоставления медпомощи заболевшим.

«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — предупредили в надзорном ведомстве.

Как раз вчера в аккаунте «Северного Артека» в VK было опубликовано сообщение о завершении третьей смены. Сегодня там тоже появилось несколько постов, но ни в одном из них не упоминается об отравлении.

Центр детского отдыха «Северный Артек», судя по его сайту, состоит из загородного оздоровительного стационарного детского лагеря и спортивно-туристического палаточного лагеря «Квест-Артек» в Холмогорском районе. В прошлом году стационарный лагерь отмечал 60-летие своей работы.

Ранее 80 человек отравились после отдыха в ставропольской гостинице.

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