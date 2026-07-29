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Россиянам рассказали, когда ждать новую волну найма на рынке труда

Специалист Гор: новая волна найма ожидается в России осенью
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Новая волна найма ожидается в России осенью, когда компании активнее запускают новые проекты. Об этом Pravda.Ru рассказал основатель сервиса удаленного контроля персонала Glaz Виктор Гор.

По его словам, универсального сезона для поиска работы нет, так как многое будет зависеть от профессии и отрасли. При этом в сферах без выраженной сезонности компании часто переносят крупные изменения, запуск проектов и набор сотрудников с лета на осень.

«Июль-август такие месяцы, когда чаще всего компания откладывает новые проекты или явные перестройки, трансформации. С этим могут быть связаны наборы персонала с точки зрения бизнеса, людей, сотрудников», — отметил Гор.

Специалист добавил, что в летний сезон рынок труда не останавливается, поэтому хорошие специалисты остаются востребованными независимо от сезона.

HR-директор ГК «Гранель» Татьяна Грибкова до этого говорила, что лето — период отпусков не только для сотрудников, но и для работодателей. Именно поэтому поиск новой работы в это время может занять больше времени, чем осенью.

Ранее было раскрыто среднее время поиска работы в России в 2026 году.

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