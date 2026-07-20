Россиянам рассказали, стоит ли искать работу летом

Лето — период отпусков не только для сотрудников, но и для работодателей. Именно поэтому поиск новой работы в это время может занять больше времени, чем осенью. Об это в интервью РИАМО предупредила HR-директор ГК «Гранель» Татьяна Грибкова.

«Большинство компаний откладывают запуск новых проектов и расширение штата до конца августа или начала сентября, когда возвращаются из отпусков руководители и команды», — объяснила эксперт.

При этом, по ее словам, в отдельных сферах, например, в проектном управлении, продажах B2B, строительстве, IT и рабочих специальностях подбор персонала, как правило, продолжается и летом, поэтому поиск работы в этих направлениях можно не откладывать.

Директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко до этого говорила, что использовать одно универсальное резюме для отклика на разные вакансии будет ошибкой.

Она посоветовала каждое резюме адаптировать под конкретную вакансию. Следует обратить внимание на описание опыта работы, указать те навыки, достижения и проекты, которые напрямую соответствуют требованиям работодателя.

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