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Общество

Раскрыто среднее время поиска работы в России в 2026 году

HR-эксперт Мурадян: поиск работы в РФ в 2026 году составляет почти полгода
Григорий Сысоев/ РИА Новости

На данный момент россиянам в среднем нужно около 5,5 месяца на поиск работы. Для ускорения этого процесса многие соискатели обращаются к менторам и различным экспертам, однако важно, чтобы они не советовали врать в резюме – это может ухудшить ситуацию, предупредил в беседе с НСН руководитель международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян.

«Среднее время поиска работы в России сейчас составляет пять с половиной месяцев. Люди обращаются к менторам, к экспертам, чтобы им помогли ускорить этот процесс. Есть методологии, которые позволяют сократить время поиска до двух месяцев, до шести-восьми недель. Но врать при этом нельзя, это зло», – подчеркнул специалист.

Он пояснил, что профессиональный рекрутер своевременно определит ложь в резюме, а если даже этот этап удастся пройти, то впоследствии нанятого сотрудника разоблачит работодатель. За это грозит увольнение по статье, после чего в будущем вернуться к работе и выполнять свои обязанности будет непросто, предупредил Мурадян.

Он также посоветовал избирательно относиться к менторам, стараясь избегать тех, кто советуют «грязную» игру с приукрашиванием и ложью в резюме.

До этого исследователи выяснили, что средняя оценка уровня счастья на рынке труда составляет 4 из 10 баллов. Лидерами по уровню ощущения счастья в профессии стали респонденты из Татарстана (4,9 балла) и Башкортостана (4,8 балла), обогнав Москву (4,3 балла). Среди профессиональных сфер наименьшая доля низких оценок (1–3 балла) – в HR и управлении персоналом (33%). Для счастья в профессиях россиянам не хватает таких составляющих, как достойный доход (70%), человечное отношение руководства (44%), баланс работы и жизни (25%), признание (24%), стабильность (24%).

Ранее в Центробанке РФ рассказали о ситуации на рынке труда.

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