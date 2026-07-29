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Общество

В Москве оценили идею реализовать женское такси

Специалист Попков: для женского такси в Москве нужно ликвидировать монополию
BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

Появление женского такси в Москве потребует ликвидации монополии на рынке. Об этом «Москве 24» рассказал председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков, комментируя видео москвички, которая предложила ввести женский тариф в такси.

Попков отметил, что такое такси уже было в столице. Однако водители обанкротились, так как не смогли конкурировать с крупными агрегаторами. Чтобы реализовать эту идею, нужно добиться финансирования и снижения комиссии, которую предъявляют к водителям агрегаторы, считает эксперт. Он добавил, что спрос на такую услугу будет.

«Есть женщины-водители, которые водят аккуратно, не торопятся, в машине приятный запах. Но дело не в спросе на их услуги, а в условиях работы», – заключил Попков.

Накануне в пресс-службе Минпромторга России сообщили, что шесть моделей Jetour, Tenet, Omoda и Jeland дополнили перечень автомобилей, допущенных к работе в такси. В министерстве добавили, что производство данных моделей локализовано в России в рамках специального инвестиционного контракта.

Ранее в Госдуме предложили освободить электромобили от требований по локализации для такси.

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