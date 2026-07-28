В России расширили перечень автомобилей для работы в такси моделями четырех марок

Минпромторг включил модели Jetour, Tenet, Omoda и Jeland в список авто для такси

Шесть моделей Jetour, Tenet, Omoda и Jeland дополнили перечень автомобилей, допущенных к работе в такси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга России.

«Перечень автомобилей отечественного производства, подпадающих под утвержденные параметры закона о локализации такси, будет расширен за счет моделей Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7, Jeland J6», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что производство данных моделей локализовано в России в рамках специального инвестиционного контракта.

В июне перечень автомобилей, допущенных к работе в такси, был пополнен моделью Jetour X70Plus. В Минпромторге отметили, что данный автомобиль собирается на территории России в рамках специального инвестиционного контракта. Модель имеет высокий уровень локализации производства, отметили в ведомстве.

Закон о локализации автомобилей, используемых в качестве такси, вступил в России в силу с 1 марта. Есть два условия внесения модели в реестр, при этом достаточно, чтобы она соответствовала только одному из них.

Во-первых, автомобиль может соответствовать требуемому уровню локализации, измеряемому в баллах. Аналогичный принцип действует при осуществлении госзакупок. Во-вторых, в список включают модели, выпускаемые по специальным инвестиционным контрактам, которые были подписаны с марта 2022 года по март 2025 года.

Ранее стало известно число таксистов, работающих в серой зоне.