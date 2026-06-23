В Госдуме предложили освободить электромобили от требований по локализации для такси

Заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю Георгий Камнев внес в палату законопроект, предлагающий вывести электромобили из-под действия требований о локализации производства для легковых такси. Как сообщает «Парламентская газета», инициатива была внесена на рассмотрение в Госдуму 22 июня.

Отмечается, что действующий закон об обязательной локализации автомобилей в России уже содержит ряд исключений для такси в зависимости от региона и сроков: до 1 марта 2026 года для большинства регионов, до 1 марта 2028 года для Калининградской области и Сибирского федерального округа, до 1 марта 2030 года для Дальнего Востока, Донбасса и Новороссии.

Также требования не применяются к личным автомобилям граждан, используемым в такси, если они находятся в собственности более полугода и соответствуют установленной квоте.

Однако новый законопроект предлагает сделать отдельное послабление именно для электромобилей, полностью освободив их от балльной системы локализации, что должно стимулировать использование экологичного транспорта в сфере пассажирских перевозок.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее были названы главные автомобильные новинки лета 2026 года в России.