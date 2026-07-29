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Общество

Диетолог рассказала, как выбрать полезный йогурт

Диетолог Кованова: состав полезного йогурта должен быть коротким
Maren Winter/Shutterstock/FOTODOM

Полезный для здоровья йогурт не должен содержать большого количество добавок, поэтому перед покупкой продукции важно изучать ее состав — он должен быть максимально коротким. Об этом aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.

По ее словам, в списке ингридиентов должны быть только молоко и закваска. Лучше избегать вариантов с сахаром, сиропами и большим количеством пищевых добавок.

«Но если на йогурте написано «натуральный», это не значит, что там все в порядке. Смотрите на количество белка — должно быть не менее 3-4 грамм на 100 грамм продукта и не более 4-5 грамм сахара на 100 грамм», — пояснила Кованова.

Диетолог добавила, что йогурты с кондитерскими наполнениями, например, сладкими шариками или мюсли, больше являются десертом, а не кисломолочным продуктом.

Также диетолог отметила, что йогурты с кондитерскими наполнениями вроде сладких шариков и мюсли больше представляют собой десерт, а не кисломолочный продукт.

11 июля Росстандарт утвердил ряд новых государственных стандартов на молочную продукцию. В ведомстве уточнили, что ГОСТы на йогурты и напитки на основе молочной сыворотки для детей устанавливают единые требования к качеству и безопасности продукции. Стандарт вступит в силу с 1 января 2027 года.

Ранее врач назвала продукт для регулирования давления и сахара.

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