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Общество

В России утвердили новые ГОСТы на молочную продукцию

Росстандарт утвердил новые ГОСТы на йогурты для детей
Evgrafova Svetlana/Shutterstock/FOTODOM

Росстандарт утвердил ряд новых государственных стандартов на молочную продукцию. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«В числе утвержденных документов — новые редакции стандартов на сливочное масло и мягкие сыры, а также впервые разработанные стандарты на продукты детского питания на молочной основе и изменение к действующему стандарту на питьевое молоко», — говорится в сообщении.

В Росстандарте уточнили, что ГОСТы на йогурты и напитки на основе молочной сыворотки для детей устанавливают единые требования к качеству и безопасности продукции. Стандарт вступит в силу с 1 января 2027 года.

Помимо этого, ведомство обновило стандарты на сливочное масло, мягкие сыры и молоко. Новые редакции документов предусматривают актуализацию нормативной базы, устанавливают обновленные требования к качеству и безопасности продукции. Новые ГОСТы для сливочного масла и мягких сыров вступят в силу с 1 января 2028 года, а для молока — с 1 января 2027 года.

В июне Росстандарт ввел в действие обновленный межгосударственный стандарт, регулирующий производство изделий кожгалантереи. Новый регламент начнет применяться с 1 марта 2027 года, придя на смену стандарту 2007 года.

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