«Суперфуд-лекарство»: врач назвала продукт для регулирования давления и сахара

Помимо растительного молока из орехов и пробиотиков начали ферментировать йогурты и прочие продукты, которые по пользе для организма конкурируют с традиционными, а иногда – выигрывают. Как минимум, в них нет лактозы, холестерина, при этом много полезных жиров, объяснила в беседе с Общественной Службой Новостей диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Среди преимуществ таких продуктов она выделила отсутствие рисков аллергии на бета-лактоглобулин из молочки, а также снижение «плохого» холестерина.

«Ореховые белки лучше контролируют уровень сахара в крови», — добавила Дианова.

В то же время в растительных продуктах и молоке меньше белка и минералов. Однако, есть масса иных преимуществ – например, в напитках из грецких орехов и фисташек формируются короткие белковые цепочки (биоактивные пептиды), которые способны снижать артериальное давление и регулировать сахар. В кокосовом молоке и йогуртах содержатся антиоксиданты, которые позволяют делать густой продукт без использования вредной химии и крахмала, объяснила диетолог.

Она также заявила, что растительные молочные продукты защищают организм от старения, высвобождая скрытые антиоксиданты и нейтрализуя свободные радикалы растет.

«Прямым аналогом животного молока ферментированные орехи назвать нельзя — по базовому содержанию белка и кальция они ему уступают. Однако исследование подтверждает их статус самостоятельного суперфуда», — подчеркнула врач, отметив, что воспринимать продукты из растительного молока следует как отдельный продукт в рационе, который богат пробиотиками и важен для антиоксидантной защиты.

До этого ученые из Университета Эдит Коуэн (Австралия) пришли к выводу, что коровье молоко может приносить организму больше пользы, чем растительные аналоги, даже если последние дополнительно обогащены кальцием и витаминами. Авторы работы объясняют это так называемой «молочной матрицей» – естественной структурой молока, в которой белки, жиры, кальций, фосфор и другие соединения связаны между собой. По их мнению, именно эта структура влияет на то, как организм усваивает питательные вещества и как они воздействуют на здоровье.

Растительные напитки, напротив, часто содержат питательные вещества не в естественном виде, а в форме добавок. Кроме того, в них нередко включают сахар, масла и загустители для улучшения вкуса и текстуры, подчеркивают исследователи.

Ранее диетолог назвала суперфуд, защищающий от рака.