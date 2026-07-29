В Рязанской области несколько человек госпитализировали после атаки БПЛА

Шесть человек госпитализированы после отражения атаки БПЛА в Рязанской области

Шесть человек госпитализированы после отражения атаки БПЛА в Рязанской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в мессенджере «Макс».

Он уточнил, что в результате падения обломков есть возгорание на промышленных территориях.

«На местах работают оперативные службы. На текущий момент госпитализированы шесть человек», — написал Малков.

По словам губернатора, угрозы жизни пострадавших нет, медики оказывают необходимую помощь.

Несколькими часами ранее глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что силы ПВО ликвидировали над Калугой БПЛА. На месте работала оперативная группа. Губернатор отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

28 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника ударили по частному жилому дому в Керчи, в результате чего пострадала семья из четырех человек, среди них один ребенок. По словам советника главы Республики Крым Олега Крючкова, пострадавшие были доставлены в больницы города.

Ранее в Госдуме раскрыли планы ВСУ на удары по мирному населению России.