Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

В Рязанской области несколько человек госпитализировали после атаки БПЛА

Шесть человек госпитализированы после отражения атаки БПЛА в Рязанской области
Global Look Press

Шесть человек госпитализированы после отражения атаки БПЛА в Рязанской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в мессенджере «Макс».

Он уточнил, что в результате падения обломков есть возгорание на промышленных территориях.

«На местах работают оперативные службы. На текущий момент госпитализированы шесть человек», — написал Малков.

По словам губернатора, угрозы жизни пострадавших нет, медики оказывают необходимую помощь.

Несколькими часами ранее глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что силы ПВО ликвидировали над Калугой БПЛА. На месте работала оперативная группа. Губернатор отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

28 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника ударили по частному жилому дому в Керчи, в результате чего пострадала семья из четырех человек, среди них один ребенок. По словам советника главы Республики Крым Олега Крючкова, пострадавшие были доставлены в больницы города.

Ранее в Госдуме раскрыли планы ВСУ на удары по мирному населению России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что изменится для бизнеса с 1 августа 2026 года: новые требования к маркировке, нулевой отчетности и охране труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!