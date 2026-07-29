Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке вызвало пеплопад

В результате выброса пепла вулканом Шивелуч в двух населенных пунктах на Камчатке произошел пеплопад. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Камчатскому краю.

В ведомстве уточнили, что в поселках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского округа зафиксировано выпадение незначительного количества вулканического пепла. Пеплопад не нарушил жизнедеятельность населения.

В среду утром по местному времени Шивелуч произвел два пепловых выброса на высоту девять и семь с половиной километров над уровнем моря.

24 июля сообщалось о пеплопаде в поселке Ключи.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около пяти тысяч человек. Возраст вулкана оценивается в 60–70 тысяч лет.

В мае камчатский вулкан Безымянный выбросил над раскаленными лавинами облако пепла.

Ранее на Камчатке турист пострадал, пытаясь спуститься на сапборде в кратер вулкана.