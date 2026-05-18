Вулкан Безымянный выбросил столб пепла, пик извержения впереди

На Камчатке вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 6,5 км
Александр Пирагис/РИА Новости

Извергающийся на Камчатке вулкан Безымянный выбросил над раскаленными лавинами облако пепла на высоту 6,5 км над уровнем моря. Об этом сообщает в Telegram-канале местная группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН (Российской академии наук).

В посте отмечается, что пик извержения вулкана ожидается в ближайшие три дня.

В МЧС присвоили Безымянному оранжевый код авиационной опасности. В ведомстве отметили, что пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении от вулкана вглубь Камчатки.

Местное агентство передало, что в 12 км от Безымянного — на Ключевской сопке — сейсмичность тоже выше нормы. Кроме того, вулканы Шивелуч и Крашенинников по-прежнему сохраняют высокую активность.

Безымянный — один из самых активных вулканов мира. Он находится на Камчатке вблизи Ключевской сопки, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного — 2882 м.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет, если сбросить бомбу на супервулкан в Йеллоустоне.

 
