Вулкан Безымянный выбросил столб пепла, пик извержения впереди

На Камчатке вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 6,5 км

Извергающийся на Камчатке вулкан Безымянный выбросил над раскаленными лавинами облако пепла на высоту 6,5 км над уровнем моря. Об этом сообщает в Telegram-канале местная группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН (Российской академии наук).

В посте отмечается, что пик извержения вулкана ожидается в ближайшие три дня.

В МЧС присвоили Безымянному оранжевый код авиационной опасности. В ведомстве отметили, что пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении от вулкана вглубь Камчатки.

Местное агентство передало, что в 12 км от Безымянного — на Ключевской сопке — сейсмичность тоже выше нормы. Кроме того, вулканы Шивелуч и Крашенинников по-прежнему сохраняют высокую активность.

Безымянный — один из самых активных вулканов мира. Он находится на Камчатке вблизи Ключевской сопки, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного — 2882 м.

