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Общество

На Камчатке турист пострадал, пытаясь спуститься на сапборде в кратер вулкана

Турист пострадал при спуске на сапборде в кратере вулкана на Камчатке
Кадр из видео/Соцсети

На Камчатке турист получил травмы при спуске в кратер вулкана Горелый в Елизовском районе. Об этом сообщает краевое следственное управление СКР.

По предварительным данным, мужчина пытался съехать по снежному склону на сапборде, после чего ему потребовалась медицинская помощь.

«В настоящее время с травмами мужчина доставлен в медучреждение, где ему оказывается квалифицированная помощь», — говорится в сообщении.

По факту происшествия начата доследственная проверка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и причины травмирования туриста.

До этого в Москве экстремал совершил опасный трюк на станции метро ради съемки контента и поплатился. Молодой человек на трюковом велосипеде перепрыгнул с одной платформы на другую через пути. Его действия попали на видео и привлекли внимание сотрудников полиции. Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался 19-летний юноша, на него составили протокол по статье о нарушении требований транспортной безопасности.

Ранее йеменский экстремал упал в кипящий кратер вулкана на глазах у зрителей.

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