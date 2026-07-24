В поселке Ключи на Камчатке произошел пеплопад из-за извержения вулкана Шивелуч. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Отмечается, что о небольшом пеплопаде сообщил руководитель вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук.

18 июля вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 12 км.

Ученые предупредили, что Шивелуч может в любой момент вновь выбросить пепел на высоту до 12 километров над уровнем моря. 10 июля для авиации вводился наивысший — красный — код опасности.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 5 тыс. чел. Возраст вулкана оценивается в 60–70 тыс. лет.

В мае камчатский вулкан Безымянный выбросил над раскаленными лавинами облако пепла на высоту 6,5 км над уровнем моря. В МЧС присвоили Безымянному оранжевый код авиационной опасности и отметили, что пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении от вулкана вглубь Камчатки. В 12 км от Безымянного — на Ключевской сопке — сейсмичность тоже была выше нормы.

Ранее на Камчатке турист пострадал, пытаясь спуститься на сапборде в кратер вулкана.