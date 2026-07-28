Депутаты ГД предложили направлять к психологам женщин, потерявших ребенка

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили главе Минздрава Михаилу Мурашко обращение с предложением предоставлять психологов женщинам, которые потеряли ребенка в период беременности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Представляется целесообразным внести изменения в приказ Минздрава России…, закрепив обязанность медицинской организации предлагать женщине консультацию медицинского психолога после самопроизвольного выкидыша, неразвивающейся беременности, внематочной беременности, прерывания беременности по медицинским показаниям и мертворождения», — говорится в обращении парламентариев.

Как отметили авторы инициативы, для сохранения добровольного характера помощи важно закрепить именно обязанность медицинской организации предложить консультацию и оформить информирование пациентки. При этом отказ от консультации может фиксироваться в документации и не должен оказывать влияние на получение иной медпомощи.

По словам депутатов, реализация данного предложения позволит снизить зависимость такой помощи от локальной практики медорганизации. Кроме того, это обеспечит раннее выявление тяжелых эмоциональных состояний, а также поддержит женщин во время восстановления после таких несчастных случаев и поможет им решиться на повторную беременность.

До этого ЛДПР выступила с инициативой расширить перечень услуг по ОМС для женщин в послеродовый период. Предлагается включить реабилитационные процедуры, психологическое сопровождение и массаж в бесплатную медпомощь после родов.

Мера также предусматривает при наличии медицинских показаний в том числе пластические операции для женщин в послеродовой период.

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