В Кремле назвали демографию болезненным вопросом для России

Вопрос демографии является болезненным для ряда стран, в том числе для Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе «Примаковских чтений», передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время Россия находится в весьма затруднительном положении с точки зрения глобальной демографии, и это очень болезненный вопрос для страны.

«Это болезненный вопрос для Китая, там началось достаточно быстрое сокращение населения», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что в то же время в Индии продолжается стремительный рост населения.

Существуют прогнозы, что в скором времени, до наступления 2050-х годов, мировое население начнет сокращаться, резюмировал пресс-секретарь российского лидера.

11 июня председатель «Единой России», зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал семь вызовов, которые сегодня стоят перед Россией и которые необходимо обозначить в народной программе партии. По словам политика, одним из таких вызовов является демография.

Ранее российская молодежь установила рекорд по одиночеству.