Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Кремле назвали демографию болезненным вопросом для России

Песков: вопрос демографии является болезненным для России и Китая
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Вопрос демографии является болезненным для ряда стран, в том числе для Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе «Примаковских чтений», передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время Россия находится в весьма затруднительном положении с точки зрения глобальной демографии, и это очень болезненный вопрос для страны.

«Это болезненный вопрос для Китая, там началось достаточно быстрое сокращение населения», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что в то же время в Индии продолжается стремительный рост населения.

Существуют прогнозы, что в скором времени, до наступления 2050-х годов, мировое население начнет сокращаться, резюмировал пресс-секретарь российского лидера.

11 июня председатель «Единой России», зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал семь вызовов, которые сегодня стоят перед Россией и которые необходимо обозначить в народной программе партии. По словам политика, одним из таких вызовов является демография.

Ранее российская молодежь установила рекорд по одиночеству.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Где преисполниться, увидеть сову и где страшно, очень страшно. География русских мемов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!