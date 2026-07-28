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Общество

В Одессе при подрыве автомобиля погиб сотрудник СБУ

В Одессе оперуполномоченный СБУ Оцебрик погиб при подрыве автомобиля
Кадр из видео/Соцсети

В Одессе в результате подрыва автомобиля погиб оперуполномоченный Службы безопасности Украины (СБУ) Руслан Оцебрик. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на украинских журналистов.

По их информации, инцидент произошел на улице Маршала Жукова. Погибший мужчина был оперуполномоченным СБУ в Одесской области. Вместе с ним в машине находилась женщина, ее экстренно госпитализировали.

Предварительно, самодельное взрывное устройство было заложено под днищем транспортного средства.

Этот случай стал вторым подрывом автомобиля в Одессе за день. Утром 28 июля в городе взорвался автомобиль BMW X5, принадлежащий военному. Владельцем машины оказался старший офицер оперативного отдела управления логистики штаба командования Военно-морских сил Украины Вячеслав Сазонов. По данным украинского издания «Страна.ua», 49-летний военный выжил, но получил легкие телесные повреждения после детонации в его машине взрывного устройства.

Ранее на Украине взорвали автомобиль депутата.

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