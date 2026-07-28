В телефоне подозреваемого в теракте в Берлине нашли видео с присягой ИГ

Reuters: подозреваемый в наезде на людей в Берлине записал видео с присягой ИГ

В Берлине следователи нашли на телефоне подозреваемого в наезде на группу людей видеозапись, на которой он присягает на верность террористической группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом пишет агентство Reuters.

По данным следствия, на видео запечатлен, предположительно, 21-летний гражданин Германии Абдул Баллут. Он находится в маске, однако власти полагают, что на записи именно нападавший.

Отец подозреваемого Тауфик Баллут заявил, что сыну «промыли мозги». По его словам, Абдул учился до десятого класса, затем работал охранником или водителем, но постоянной работы у него не было. Семья принадлежит к шиитской общине и не поддерживает ИГ, однако сын поддался экстремистской идеологии, нарушал запрет на длинную бороду и провоцировал конфликты.

Теракт произошел 26 июля в Берлине. Молодой человек на фургоне въехал в толпу людей, а затем напал на них с ножом. В результате теракта не выжила женщина, ранены около тридцати человек. Нападавший был ликвидирован при задержании. Федеральная прокуратура проверяет возможных сообщников и связи подозреваемого с исламистами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее канцлер Германии высказался о наезде на людей в Берлине.