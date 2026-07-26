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Политика

Канцлер Германии высказался о наезде на людей в Берлине

Мерц: наезд автомобиля на людей в Берлине является исламистским терактом
Liesa Johannssen/Reuters

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц назвал наезд на толпу в центре Берлина вызывающим презрение исламистским террористическим нападением. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это трагическое событие и презренный поступок. Канцлер выразил соболезнования пострадавшим в ходе наезда и их семьям, назвав произошедшее «террористическим исламистским нападением».

Мерц заявил, что германское правительство сделает все возможное для скорейшей поимки виновников произошедшего, а также пообещал принять взвешенные, но решительные меры после случившегося.

Канцлер добавил, что готов дать жесткий ответ экстремистам.

Немецкие правоохранительные органы рассматривают наезд на толпу как террористический акт по исламистским мотивам. Инцидент произошел 25 июля в парке Тиргартен во время ЛГБТ-парада («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Белый микроавтобус сбил нескольких человек, врезался в дерево, водитель скрылся. Не выжила одна женщина.

Ранее неизвестный пытался напасть на премьера Баварии.

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