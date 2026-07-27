«Ему промыли мозги»: отец подозреваемого назвал возможную причину теракта в Берлине

Отец подозреваемого в теракте в Берлине заявил, что его сыну промыли мозги

Отец подозреваемого в наезде на группу людей в Берлине Абдулы Баллута Тауфик назвал возможную причину теракта. Об этом он рассказал в интервью журналу Der Spiegel.

«Ему промыли мозги», — сказал родственник подозреваемого.

Тауфик Баллут добавил, что Абдул учился в школе до десятого класса, после чего начал работать «охранником или водителем». При этом постоянной работы у подозреваемого в теракте не было, уточнил родственник.

По словам отца, их семья принадлежит к общине шиитов и не поддерживает «Исламское государство» (организация запрещена в России). Однако его сын оказался подвержен экстремистской идеологии, из-за чего нарушал запрет на ношение длинной бороды и провоцировал бытовые конфликты, отметил Тауфик Баллут.

26 июля подозреваемый в наезде на людей в Берлине был ликвидирован при задержании. Это гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут. В результате наезда и последующего нападения с холодным оружием не выжила женщина, еще около тридцати человек получили ранения. Федеральная прокуратура ФРГ проводит расследование и проверяет возможное участие сообщников и связи подозреваемого с исламистами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее канцлер Германии высказался о наезде на людей в Берлине.