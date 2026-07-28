В Свердловской области нашли участников конфликта с ученым Зезиным

В Свердловской области правоохранители установили личности всех участников конфликта с ученым Никитой Зезиным, ушедшим из жизни вскоре после избиения. Об этом рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых в беседе с РИА Новости.

«Личности всех участников конфликтной ситуации сотрудниками полиции Екатеринбурга установлены по горячим следам. В настоящее время тщательное разбирательство по ЧП <...> проводят совместно представители МВД и регионального СК РФ», – сказал он агентству.

После избиения Зезина было возбуждено уголовное дело.

Как сообщал депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, 13 июля Зезин вместе со своим заместителем Александром Шаниным обследовал опытные поля и заметил детей 8-10 лет, которые на квадроциклах уничтожали посевы. Первый связался с родителями школьников и договорился отвезти детей в институт, где их должны были забрать. Однако у здания ученых встретили несколько мужчин на джипах. Отец одного из детей, по словам Вегнера, напал на Зезина, нанес ему удары по голове, а затем принялся избивать Шанина. 22 июля стало известно, что спасти ученого не удалось. Ему было 67 лет.

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