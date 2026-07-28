Mash: в Красноярске мужчина впал в кому после драки на набережной

В Красноярске неизвестные пробили голову мужчине досками от скамейки на Ярыгинской набережной. Об этом сообщается в Telegram-канале Kras Mash.

Инцидент произошел в микрорайоне «Белые Росы». Несколько неизвестных напали на двух друзей, повалили их на землю и начали избивать досками от скамейки. Одному из мужчин пробили голову в трех местах, пострадавшего госпитализировали, он впал в кому. Подробности о состоянии второго мужчины неизвестны.

В деле разбираются сотрудники правоохранительных органов, личности нападавших и причины драки устанавливаются.

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