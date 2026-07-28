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Общество

На погибшего после избиения на Урале ученого Зезина подали встречное заявление

Baza: в Свердловской области на погибшего ученого Зезина подали заявление
Пресс-служба УрФАНИЦ УрО РАН

На погибшего после избиения в Свердловской области известного ученого Никиту Зезина подали встречное заявление — нападавшие утверждают, что доктор сельхознаук «похитил их детей». Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Зезин перед смертью успел обратиться в правоохранительные органы. Он объяснял, что, увидев маленьких детей без сопровождения взрослых, застрявших на квадроциклах в поле, решил отвезти их в город и передать родителям. Об этом Зезин лично сообщил по телефону одному из отцов мальчиков, договорившись о встрече. Но приехавшие на место мужчины принялись избивать заслуженного ученого и его заместителя без объяснения причин», — говорится в посте.

Как рассказали каналу близкие Зезина, на него подали встречное заявление. Противоположная сторона утверждает, что научный деятель вместе с помощником похитил детей и избивал их.

До этого сообщалось, что правоохранители установили личности всех участников конфликта.

Как сообщал депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, 13 июля Зезин вместе со своим заместителем Александром Шаниным обследовал опытные поля и заметил детей 8-10 лет, которые на квадроциклах уничтожали посевы. Первый связался с родителями школьников и договорился отвезти детей в институт, где их должны были забрать. Однако у здания ученых встретили несколько мужчин на джипах. Отец одного из детей, по словам Вегнера, напал на Зезина, нанес ему удары по голове, а затем принялся избивать Шанина.

22 июля стало известно, что спасти ученого не удалось. Ему было 67 лет.

Ранее в Забайкалье продавец фейерверков и его племянник дали отпор грабителям с пистолетом.

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