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Общество

В Забайкалье продавец фейерверков и его племянник дали отпор грабителям с пистолетом

Babr Mash: в Забайкалье двое мужчин избили продавца и подростка ради фейерверков
Константин Чалабов/РИА Новости

В Забайкалье двое мужчин избили продавца в магазине пиротехники и его племянника, пытаясь украсть фейерверки, сообщает Babr Mash.

По данным Telegram-канала, нападавшие 19 и 37 лет хотели похитить товар на 3,9 тыс. руб. Продавец попытался оказать им сопротивление, но его ударили рукояткой газового пневматического пистолета. Племянник хотел помочь дяде — его избили руками, ногами и пистолетом и угрожали расправой.

В посте уточняется, что один из злоумышленников получил 1,5 года ограничения свободы, второй — 3 года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты.

До этого в Ульяновске полицейские задержали местного жителя, который устроил погром в ларьке с мороженым и украл алкогольное лакомство на 60 тыс. руб. Взломав дверь с помощью куска арматуры, злоумышленник проник в ларек, вытащил из морозилки три контейнера с алкогольным мороженым и скрылся.

Подозреваемого в краже задержали, им оказался местный житель. Молодой человек признался в содеянном и объяснил, что после случившегося спрятался в лесопарке и съел добычу, а остатки выбросил.

Ранее грабитель сбежал из магазина без добычи из-за насмешек продавцов.

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