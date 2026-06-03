Россиянам дали советы, как сэкономить при покупке билета на самолет и поезд

Общественник Зотов: приобретать авиабилеты нужно как можно раньше

Для того чтобы сэкономить на покупке билета нужно следовать ряду правил, учитывая время приобретения. Об этом «Парламентской газете» сообщил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Эксперт напомнил, что билеты на поезда дальнего следования начинают продаваться за 90 дней до даты отправления. Сейчас большая часть билетов по южному направлению на лето уже распроданы. Однако на официальном сайте и в приложении РЖД появился лист ожидания.

«Есть билеты на самолеты в открытые аэропорты юга — Сочи, Краснодар, Геленджик. Они в целом продаются по доступным ценам. Я также обратил бы внимание на стыковочные рейсы, в том числе с возможностью доехать до нужного места на поезде», — рассказал Зотов.

Он посоветовал приобретать билеты как можно заранее перед поездкой. При этом скидки на билеты, которые появляются непосредственно перед выездом или вылетом, могут нести в себе определенные риски.

Помимо этого, общественник напомнил, что в будни стоимость поездок и перелетов ниже, чем в выходные и праздничные дни.

Вице-президент РСТ Георгий Мохов до этого говорил, что высокий спрос россиян на внутренний туризм не ограничивается вопросами ценовой доступности – важную роль играют гибкость планирования и большое количество разных форматов отдыха. Более того, такой формат позволяет гражданам путешествовать по несколько раз за сезон. Так, если за границу можно выехать максимум на 10 дней один раз, то по России летом можно запланировать по 3-4 путешествия.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с билетами на поезд и самолет.