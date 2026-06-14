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Общество

Володин рассказал, чем чреваты действия перекупщиков железнодорожных билетов

Володин: перекупщики создают искусственный дефицит мест в поездах
shushonok/Shutterstock/FOTODOM

В России участились случаи массового выкупа железнодорожных билетов с целью их дальнейшей перепродажи по завышенной цене. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере «Макс».

«Все это приводит к искусственному дефициту мест в поездах, а также создает ситуацию, когда люди вынуждены переплачивать», — написал он.

По данным РЖД, за 2024 год выявлено 2 тысячи случаев покупки электронных билетов теми, кто не планировал поездки, отметил Володин. Еще свыше 7 тысяч проездных документов на сумму почти ₽23 млн вернули в свободную продажу после анализа деятельности недобросовестных пользователей. Председатель Госдумы сообщил, что перепродажа, как правило, происходит на онлайн-площадках, а перекупщики зарабатывают от до ₽3 тыс. за билет. В период летних отпусков проблема особенно актуальна, подчеркнул он.

Володин напомнил, что на этой неделе Госдума приняла закон, защищающий права граждан. Документ вводит административную ответственность за незаконную продажу электронных билетов. Речь идет о продаже билетов на поезда дальнего следования лицами, которые не являются перевозчиками или их представителями. Согласно закону, штраф для граждан составит от 5 до 10 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — от 400 до 500 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме предложили возвращать деньги за билеты при болезни пассажира.

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