РЖД приостановили продажи билетов на поезда с юга в сентябре

Российские железные дороги (РЖД) приостановили продажу билетов на некоторые поезда с юга России на сентябрь из-за ремонта на инфраструктуре, передает РИА Новости.

«В связи с проведением в сентябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, расписание и маршруты некоторых поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября будут скорректированы», — говорится в публикации.

В компании отметили, что продажи будут открыты в самое ближайшее время после корректировки графика.

До этого некоторые СМИ и Telegram-каналы писали об отсутствии у РЖД билетов с юга с продажей на некоторые дни в сентябре.

14 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России участились случаи массового выкупа железнодорожных билетов с целью их дальнейшей перепродажи по завышенной цене.

Председатель Госдумы сообщил, что перепродажа, как правило, происходит на онлайн-площадках, а перекупщики зарабатывают от 3 тысяч за билет. В период летних отпусков проблема особенно актуальна, подчеркнул он. По данным РЖД, за 2024 год выявлено 2 тысячи таких случаев.

Ранее пассажиров предупредили о корректировке расписания поездов «Таврия» до конца сентября.