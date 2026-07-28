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Общество

Уганда объявила о завершении вспышки Эболы

Власти Уганды объявили о завершении вспышки Эболы
Gradel Muyisa Mumbere/Reuters

Власти Уганды объявили о завершении вспышки Эболы, выявленной в стране в мае. Об этом говорится в заявлении Минздрава республики в соцсети X.

Решение было принято после завершения 42-дневного периода наблюдения, который отсчитывался с 16 июня, когда был выписан последний заразившийся внутри страны пациент.

Всего в Уганде подтвердили 20 случаев заражения, 15 из которых были завезены из соседней Демократической Республики Конго. Еще пять человек заразились в Уганде.

На прошлой неделе генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число случаев заражения лихорадкой Эбола, вероятно, вдвое больше официально подтвержденных 2,5 тысячи случаев.

17 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Против распространяющегося штамма «Бундибугио» не существует одобренных методов лечения и вакцин. Поэтому зараженным оказывается паллиативная медицинская помощь, включающая изоляцию, восполнение потерь жидкости и обезболивание.

Ранее начались первые в мире испытания вакцины против свирепствующего в Африке штамма Эболы.

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