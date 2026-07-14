Начались первые в мире испытания вакцины против свирепствующего в Африке штамма Эболы

В мире начались первые клинические испытания вакцины против распространяющегося в Африке штамма лихорадки Эбола Бундибугио, передает Bloomberg.

В статье говорится, что на первой стадии в испытаниях будут участвовать 50 здоровых взрослых. Во время тестов специалисты проверят безопасность вакцины и иммунный ответ испытуемых. Институт сыворотки крови Индии уже произвел и накопил около 620 тыс. доз экспериментальной вакцины в ожидании последующих этапов испытаний и возможного экстренного применения, если она окажется эффективной. Для первой фазы заготовлено 4 тыс. доз препарата.

Согласно материалу, как и в случае с COVID-19, для вакцины от штамма Бундибугио используется платформа на основе аденовируса шимпанзе.

По словам гендиректора Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Жана Касеи, даже если вакцина окажется эффективной, она вряд ли изменит ход нынешней вспышки Эболы. Препарат необходим для подготовки более действенных средств борьбы с будущими эпидемиями.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Против распространяющегося штамма Бундибугио не существует одобренных методов лечения и вакцин. По этой причине жизненно важна паллиативная медицинская помощь, включающая изоляцию, восполнение потерь жидкости у заразившихся и обезболивание.

Ранее ученые предупредили, что Эбола может маскироваться под грипп.