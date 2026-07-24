В ВОЗ рассказали, что число заболевших Эболой может превышать официальные данные

ВОЗ: число случаев заражения Эболой может быть вдвое больше официального

Число случаев заражения лихорадкой Эбола, вероятно, вдвое больше официально подтвержденных 2,5 тысячи случаев. Об этом в соцсети X сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Хотя система отслеживания контактов теперь охватывает около 80% выявленных контактных лиц, специалисты по-прежнему не могут охватить все населенные пункты, диагностировать заболевание у каждого больного или направить группы реагирования туда, где они необходимы», — написал он.

По словам Гебрейесуса, несмотря на значительный прогресс, темпы распространения вспышки по-прежнему опережают принимаемые меры.

13 июля стало известно, что вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго распространилась на две новые провинции: Верхнее Уэле и Чопо.

17 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Против распространяющегося штамма «Бундибугио» не существует одобренных методов лечения и вакцин. Поэтому зараженным оказывается паллиативная медицинская помощь, включающая изоляцию, восполнение потерь жидкости и обезболивание.

Ранее начались первые в мире испытания вакцины против свирепствующего в Африке штамма Эболы.