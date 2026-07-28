Патриарх Кирилл в День крещения Руси возглавил крестный ход и молебен в Москве

Крестный ход прошел от Боровицких ворот Кремля до памятника князю Владимиру Великому во главе с патриархом Кириллом в День Крещения Руси. Об этом сообщает ТАСС.

В крестном ходе приняли участие митрополиты, епископы и еще сотни людей.

У памятника князю Владимиру предстоятель Русской Православной церкви возглавил молебен о стране, российском народе и президенте Владимире Путине.

28 июля церковь также празднует день памяти святого равноапостольного князя Владимира. В этот день все, кто носит имя святого, отмечают свои именины, в том числе российский президент. Во время проповеди патриарх Кирилл отметил этот важный факт.

В России 28 июля отмечают День Крещения Руси. Памятная дата была установлена федеральным законом №32-ФЗ от 31 мая 2010 года. В этот же день Русская православная церковь чтит память святого равноапостольного князя Владимира — крестителя Руси. Принятие христианства в 988 году стало одним из главных событий в истории страны. Оно определило не только веру народа, но и устройство государства, развитие культуры, отношения между людьми и само представление о том, что такое Россия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем крещения Руси.