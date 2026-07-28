Как Крещение Руси определило судьбу страны: почему выбор князя Владимира важен сегодня

В России зафиксирован рост интереса общества к православной вере и ее символам

В России 28 июля отмечают День Крещения Руси. Памятная дата была установлена федеральным законом №32-ФЗ от 31 мая 2010 года. В этот же день Русская православная церковь чтит память святого равноапостольного князя Владимира — крестителя Руси. Принятие христианства в 988 году стало одним из главных событий в истории страны. Оно определило не только веру народа, но и устройство государства, развитие культуры, отношения между людьми и само представление о том, что такое Россия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Выбор, который создал Россию

Без православия Россия не была бы Россией. До Крещения Русь состояла из разрозненных земель и племен. У них были разные обычаи, разные боги и разные представления о власти. Князь Владимир понимал, что сильное государство нельзя построить только на военной силе. Нужна была общая вера, которая объединит людей и даст им единые нравственные ориентиры.

Такой верой стало православие. Оно принесло на Русь письменность, образование, храмовую культуру, новую систему права и новые представления о семье, долге и милосердии. Благодаря Крещению Русь вошла в большой христианский мир, но при этом сохранила политическую и духовную самостоятельность.

Именно поэтому 28 июля — не просто религиозный праздник. Это день цивилизационного выбора.

История показала, что этот выбор оказался для России правильным. Православие помогло собрать разрозненные земли, сформировать общий народ и создать государство, способное пережить войны, нашествия, смуты и революции.

Если бы князь Владимир выбрал другой путь, страна сложилась бы совсем иначе. Она могла остаться разделенной, попасть под влияние более сильных соседей или вообще исчезнуть в привычном нам виде.

При этом православие не помешало России стать многонациональной и многоконфессиональной страной. На ее территории веками жили мусульмане, иудеи, буддисты и представители других религий. Они сохраняли свои традиции, язык и веру.

Православие стало основой государства, но не уничтожило его внутреннее разнообразие. Напротив, оно помогло создать общую систему ценностей, внутри которой могли развиваться разные народы.

В этом и состоит главный итог Крещения Руси. Оно не только изменило веру людей, но и создало Россию как цивилизацию.

Возвращение православия в общественную жизнь

Возрождение православия началось после распада СССР, но именно в годы президентства Владимира Путина этот процесс стал частью государственной политики. Президент России не скрывает своей веры. Он участвует в главных церковных праздниках, посещает храмы и монастыри, встречается с патриархом и открыто говорит о роли православия в истории страны.

При нем отношения государства и Русской православной церкви стали доверительными и системными.

Церковь участвует в образовательных проектах, помогает семьям, работает с молодежью, поддерживает военных и занимается благотворительностью. Священники служат в больницах, тюрьмах, детских домах и воинских частях.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

По всей России восстанавливают старые церкви и строят новые. Количество действующих храмов исчисляется десятками тысяч. Еще несколько десятилетий назад многие из них лежали в руинах или использовались не по назначению.

Сегодня Крещение Руси снова стало большим праздником. Его отмечают не только в церковной среде, но и на государственном уровне.

Во многом это связано с личной позицией Владимира Путина. Для миллионов людей он стал примером главы государства, который не прячет свою веру и не считает православную традицию чем-то устаревшим.

Его популярность внутри России и за рубежом сделала заметнее и русское православие. Многие в мире видят в российском президенте не только политика, но и человека, который открыто говорит о христианских ценностях, семье, долге и ответственности.

Почему за православие сегодня идет борьба

Православие остается одной из главных сил, объединяющих русский мир. Именно поэтому борьба вокруг него имеет не только религиозный, но и политический смысл.

Так, на Украине власти последовательно пытаются разорвать историческую связь с Русской православной церковью. Под давлением оказались приходы Украинской православной церкви, священники и верующие. Происходят споры вокруг храмов, переходы общин и уголовные дела против духовенства.

Российская сторона считает происходящее попыткой переписать выбор князя Владимира, сделанный в 988 году, и заменить общую православную традицию новой церковной конструкцией, подчиненной политическим задачам Киева.

Речь не только о том, кто управляет конкретным храмом. Идет борьба за право говорить от имени исторической Руси, за наследие князя Владимира и за сам смысл Крещения.

Особенно остро это чувствуют российские бойцы на передовой. В условиях войны человек быстрее понимает, что для него действительно важно. Там по-другому воспринимаются жизнь, смерть, долг и ответственность перед товарищами.

Поэтому многие военнослужащие обращаются к православию. На фронте работают священники, проходят богослужения и крещения. По данным, которые называли представители власти и Церкви, число крещенных на СВО российских бойцов уже превысило 55 тыс.

Для них вера становится не формальностью, а нравственной опорой. Она помогает справляться со страхом, сохранять внутреннюю устойчивость и понимать, ради чего человек продолжает бороться.

Молодежь открывает для себя веру

Православие возвращает себе важное место в российском обществе. Причем особенно заметно это среди молодежи. Новое поколение приходит к вере не только через храм и семью, огромную роль играют социальные сети.

Молодые священники ведут блоги, отвечают на сложные вопросы простым языком и говорят о том, что действительно волнует людей: об одиночестве, тревоге, любви, семье, страхе и смысле жизни. Такие ролики собирают миллионы просмотров. Это показывает, что интерес к православию не исчез, он просто получил новые формы.

Растет и популярность брендов, которые используют православную символику, древнерусские надписи и изображения храмов. Для многих молодых людей такая одежда становится способом показать свою связь с русской культурой и христианской традицией.

Одновременно общество стало внимательнее относиться к православным символам. Когда с изображений храмов исчезают кресты, это вызывает резкую реакцию, россияне воспринимают такие случаи не как дизайнерскую мелочь, а как попытку убрать из публичного пространства важную часть истории страны. Ведь крест на храме — это не декоративный элемент, а знак той традиции, на которой строилась Россия.

Праздник прошлого и будущего

Крещение Руси произошло более тысячи лет назад, но его значение не осталось в прошлом. Православие объединило народ, помогло создать государство и стало основой русской культуры. Оно поддерживало страну в самые тяжелые периоды и продолжает делать это сегодня.

Поэтому 28 июля — не только день памяти князя Владимира. Это день, когда Россия вспоминает о своем главном историческом выборе, который создал страну, помог ей выжить и до сих пор определяет ее путь.