Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем крещения Руси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил российскому президенту Владимиру Путину поздравления с Днем крещения Руси и именинами. Об этом сообщила пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ).

«Святой равноапостольный князь Владимир более тысячи лет назад сделал выбор, который на века определил путь духовного и культурного развития славянских народов, объединенных отныне христианской верой. Приняв крещение, князь не только изменился сам, но и способствовал духовно-нравственному преображению своих современников», — отметил патриарх.

Он добавил, что князь Владимир, проявив мудрость и мужество, политическую чуткость и волю, он на века определил уникальную модель развития Руси.

Патриарх Кирилл выразил признательность Путину за неизменное внимании к служению Русской православной церкви.

28 июля в России отмечают День Крещения Руси — памятную дату, связанную с принятием христианства Древнерусским государством. При князе Владимире христианство было официально принято княжеской властью и началась масштабная христианизация Руси. Какое значение имеет этот исторический факт, как появился одноименный праздник и как принято его отмечать — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем России.