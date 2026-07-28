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Общество

МВД Польши подтвердило рост числа нападений на украинцев после инцидента во Вроцлаве

МВД Польши: число нападений на граждан Украины выросло на 30%
Michael Kuenne/Global Look Press

Министерство внутренних дел Польши подтвердило рост числа нападений на граждан Украины после инцидента с избиением украинской пары во Вроцлаве. Об этом сообщает польский портал Wirtualna Polska.

По данным ведомства, в первой половине 2026 года в стране зафиксирован рост числа преступлений на почве ненависти в отношении украинцев. В МВД отметили, что подобные инциденты становятся все более заметной проблемой и находятся под контролем правоохранительных органов.

По данным польских СМИ, только за первое полугодие украинцы сообщили полиции о 180 преступлениях на почве ненависти, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

26 июля во Вроцлаве на западе Польши трое местных жителей жестоко избили гражданина Украины и его девушку. По данным украинских СМИ, конфликт начался в магазине, когда украинка сделала замечание полякам, пытавшимся пройти без очереди. После словесной перепалки трое мужчин дождались украинцев на улице и избили их. Отмечается, что у обоих пострадавших сотрясение мозга, девушке врачи наложили швы на шею.

Позже министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский заявил, что полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в нападении на молодую украинскую пару во Вроцлаве. По его словам, задержанные уже фигурировали в полицейских сводках. Одного из них задержали, когда он пытался покинуть город.

Ранее поляк избил своего земляка, приняв его за украинца.

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