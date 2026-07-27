Двое поляков избили украинскую пару

В Польше задержали двух поляков, которые напали на украинскую пару

В Польше полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых нападении на молодую украинскую пару во Вроцлаве. Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский на своей странице в соцсети X.

Как отметил глава МВД, подозреваемые уже фигурировали в полицейских реестрах. Одного из них задержали сотрудники антитеррористического подразделения, когда он пытался покинуть Вроцлав. Второго задержали позже. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 июля. По данным украинских СМИ, конфликт начался в магазине, когда девушка сделала замечание полякам, пытавшимся пройти без очереди. После словесной перепалки нападавшие дождались украинцев на улице и избили их.

В середине июля в польском городе Лодзь местный житель избил прохожего, приняв его за украинца. Мужчина ударил прохожего, разговаривавшего по телефону, а затем обругал его, намекнув, что его место не в Польше. Как выяснила полиция, нападавший оказался поляком, а жертву он принял за украинца. Пострадавший получил повреждения носа и челюсти.

Ранее в Польше произошла массовая драка поляков с украинцами.