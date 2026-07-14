Поляк избил своего земляка, приняв его за украинца

В польском городе Лодзь поляк избил прохожего, приняв его за украинца. Об этом пишет издание Wirtualna Polska (WP).

По данным портала, нападение произошло 11 июля. Мужчина ударил прохожего, разговаривавшего по телефону, а затем обругал его, намекнув, что его место не в Польше. Как выяснила полиция, нападавший оказался поляком, а жертву он принял за украинца.

Уточняется, что пострадавший получил повреждения носа и челюсти, его госпитализировали. На следующий день после избиения мужчина обратился в полицию. Сейчас правоохранители ищут свидетелей происшествия и самого нападавшего.

В конце в Польше произошла драка с участием молодых поляков и украинцев. Конфликт между двумя группами отдыхающих перерос в потасовку, во время которой один из участников получил ранение острым предметом. В мае четверо поляков жестоко избили молодого украинца за то, что тот не смог спеть с ними польские песни.

Ранее двое поляков напали с мачете на украинцев.