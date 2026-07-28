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Общество

Москвичей предупредили о надвигающейся жаре

МЧС: с 14 до 16 часов в Москве ожидается жара до +31 градуса
Кирилл Зыков/РИА Новости

Сильная жара ожидается в Москве в период с 14:00 до 16:00 28 июля. Об этом предупредило главное управление МЧС России по городу на официальном сайте.

По данным ведомства, столбики термометров в столице в эти два часа могут подняться до +30…+31 градуса. В связи с жаркой погодой москвичам и гостям города рекомендуется надевать одежду из натуральных тканей и головной убор. Кроме того, надо пить больше воды и по возможности держаться в тени. Также следует соблюдать требования пожарной безопасности, исключив обращение с открытым огнем.

До этого москвичам назвали самый дождливый день на этой неделе. По словам начальника краткосрочных прогнозов Гидрометцентра Александра Голубева, больше всего осадков в текущие семь дней выпадет в четверг, 30 июля. В этот день в столице ожидается умеренный дождь, а в Подмосковье — сильный. Порывы ветра могут достигать 15 м/с, а температура составит +20...+22 градуса.

Специалист добавил, что в среду тоже будет дождь, но осадки выпадут не в таком количестве, как в четверг.

Ранее врач рассказал, как легче пережить жару взрослому человеку.

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